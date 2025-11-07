El “Tata” Martino volverá a dirigir en la MLS tras su frustrado paso por el Inter Miami

Gerardo Martino volverá a dirigir en la Major League Soccer y se sumará a Javier Mascherano a la corta lista de entrenadores argentinos dirigiendo en el fútbol norteamericano.

A partir de 2026 lo hará en el Atlanta United, equipo en el que debutó en 2017 y obtuvo la MLS CUP en 2018. La franquicia de Georgia finalizó en la posición 14° entre los 15 equipos de la Conferencia Este en la última temporada regular y quedó eliminada de los Playoffs.

El “Tata” estuvo sin trabajo todo el vigente año tras dirigir al Inter Miami hasta noviembre de 2024, cuando su ciclo se vio precipitado por la sorpresiva eliminación en octavos de final luego de ser el mejor equipo de la primera fase en aquella temporada.

Sonó para Boca a principios de año y también para Newell’s, el club de sus amores, en un año para el olvido de La Lepra. Finalmente optó por seguir su carrera en Estados Unidos y el contrato con su nuevo club lo vincula hasta 2027.

Un fuerte abrazo from Tata 🫂 pic.twitter.com/Z4fohkHsYU — Atlanta United FC (@ATLUTD) November 6, 2025

La presentación del “Tata” en el Atlanta United

A través de un video que publicó el club estadounidense en sus redes sociales, el técnico argentino se presentó con un mensaje motivador:

“Déjame contarte una historia, una historia sobre un club, un club con una afición de las más apasionadas del mundo. Un club con un estadio creado para los grandes momentos. Un club cuyas raíces nacen de su comunidad. La inspira, la eleva y crecen con ella. Un club que sabe que la excelencia no se entrega, se gana. Y el camino hacia alcanzarla ya ha comenzado. Un club en una ciudad donde nacen los grandes momentos, donde la unión es profunda y la magia vive en las calles. Déjame contarte una historia, la historia de un club cuyo futuro está esperando ser escrito. Unidos. Gracias por la oportunidad. Una vez más”, dijo Martino en el clip de presentación del Atlanta United.