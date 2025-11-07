Viernes, 7 de noviembre 2025

GP de Brasil: Franco Colapinto, delante de Verstappen y las Ferraris en la FP1

En un día feliz para el automovilismo argentino, ya que Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para la temporada 2026 de la Fórmula 1, se llevó a cabo la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil.

Colapinto terminó en el puesto 16º por delante de los Red Bull de Max Verstappen y Tsunoda y las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Al pilarense, además de miles de argentinos, lo siguieron su madre y su hermana desde el paddock.

  • 16º: Franco Colapinto
  • 17º: Max Verstappen
  • 18º: Charles Leclerc
  • 19º: Lewis Hamilton
  • 20º: Yuki Tsunoda

El líder del campeonato Lando Norris marcó el mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos libres, seguido de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, y de Nico Hulkenberg, de Kick Sauber.

Los coches programaron la prueba de los neumáticos duros; sin embargo, todo terminó en un caos debido al accidente del japonés Tsunoda.

Clasificación Sprint

La jornada en Interlagos sigue este viernes con la tarde con la clasificación de la carrera Sprint. Los giros en el Autódromo José Carlos Pace comenzarán a las 15.30 horas.

