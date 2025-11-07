GP de Brasil: Franco Colapinto, delante de Verstappen y las Ferraris en la FP1

En un día feliz para el automovilismo argentino, ya que Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto para la temporada 2026 de la Fórmula 1, se llevó a cabo la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil.

Colapinto terminó en el puesto 16º por delante de los Red Bull de Max Verstappen y Tsunoda y las Ferraris de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Al pilarense, además de miles de argentinos, lo siguieron su madre y su hermana desde el paddock.

¡EL GIRO DE COLAPINTO! El piloto argentino, que aseguró su lugar con Alpine en 2026, con mucho apoyo en la FP1 del #BrazilianGP. ▶️ Mirá la 🏁 #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/kCJ5FVT5kY — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 7, 2025

16º: Franco Colapinto

17º: Max Verstappen

18º: Charles Leclerc

19º: Lewis Hamilton

20º: Yuki Tsunoda

El líder del campeonato Lando Norris marcó el mejor tiempo en la única sesión de entrenamientos libres, seguido de su compañero de equipo en McLaren, Oscar Piastri, y de Nico Hulkenberg, de Kick Sauber.

Los coches programaron la prueba de los neumáticos duros; sin embargo, todo terminó en un caos debido al accidente del japonés Tsunoda.

Clasificación Sprint

La jornada en Interlagos sigue este viernes con la tarde con la clasificación de la carrera Sprint. Los giros en el Autódromo José Carlos Pace comenzarán a las 15.30 horas.