Inflación en CABA: los precios subieron 2,2% en octubre y los alimentos volvieron a liderar las alzas

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a marcar un incremento del 2,2% durante octubre, según informó el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad (IPCBA). Con este resultado, el índice de precios porteño acumula una suba del 25,3% en los primeros diez meses del año y un avance interanual del 33,6%.

El dato ratifica que, pese a la suba del dólar y la incertidumbre preelectoral, los precios en el distrito se mantuvieron relativamente estables, repitiendo el mismo aumento que el mes anterior. La estabilidad del tipo de cambio y el freno en algunos aumentos regulados ayudaron a contener la aceleración del índice, aunque varios rubros sensibles al consumo familiar siguieron registrando fuertes incrementos.

Entre las categorías que más influyeron en la suba se destacan “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles”, “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, “Restaurantes y hoteles”, “Transporte” y “Salud”.

Fuente: Nexofin