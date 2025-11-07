Mientras Milei busca inversores en Estados Unidos, las acciones y bonos caen en Wall Street

Mientras el presidente Javier Milei, se reúne con empresarios en Nueva York, en búsqueda de nuevos inversores en sectores claves como energía, banca y servicios, las acciones argentinas en Wall Street se muestran a la baja por segunda jornada consecutiva.

Los títulos nacionales que cotizan en la Bolsa de Nueva York, ADRs también operan en terreno negativo, cayendo un 4% en promedio. Por su parte las empresas que más notan la baja son Pampa Energía y BBVA con una caída del 4,5%; Edenor cede 4,4%, y Banco Supervielle, 3,4%.

En tanto, los bonos soberanos de deuda operan en rojo a lo largo de toda la curva de vencimientos. Los Bonares retroceden 0,63% (AL41D) y los Globales, hasta 0,84% (GD38D).

Fuente: Nexofin