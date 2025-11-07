No se olvidan de él: Williams celebró la continuidad de Franco Colapinto en la F1

Luego de una larga espera, finalmente era en Brasil. Alpine dio a conocer su lineup para la temporada 2026 en la Fórmula 1: Pierre Gasly y Franco Colapinto, seguirán siendo equipo.

Una noticia que se festejó como un gol en la previa del Gran Premio de Brasil y también en Argentina, sobre todo por lo que tuvo remar el piloto nacional para llegar a esa butaca: comenzó el 2025 como reserva, espero su lugar tras la salida de Jack Doohan y Flavio Briatore depositó toda su confianza en él.

Un viejo amigo, no se olvidó de él: Williams Racing, la primera escudería que le abrió las puertas a Colapinto en 2024 y que fue vidriera para su carrera, celebró mediante un posteo la continuidad del pilarense en la Fórmula 1.

“Felicidades, Franco. Esperando con ansias más batalla sobre la pista en 2026)” fue el emotivo posteo que publicó la escudería en X, adjuntado a una foto en la que aparecen Carlos Sainz y el argentino.

Felicidades Franco 💙 Looking forward to more battles on track in 2026 💪 pic.twitter.com/9zSfUCAH5B — Atlassian Williams Racing (@WilliamsRacing) November 7, 2025

Boca también le dedicó un posteo

En la previa de una nueva edición del Superclásico, el Xeneize también la dedicó una publicación en X al piloto argentino. Colapinto, confeso hincha de Boca, llegó con la nueva camiseta de la Selección Argentina al Paddock en São Paulo.

“Uno de los nuestros, el mayor de los éxitos. Vamos, Franco” publicó la cuenta del Xeneize con corazones azul y oro y una bandera a cuadros.