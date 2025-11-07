Por tercera vez consecutiva, Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico entre Boca y River

Luego de dirigir una final muy alocada en Córdoba entre Independiente Rivadavia y Argentinos Jrs, Nicolás Ramírez fue designado nuevamente por la Liga Profesional de Fútbol para impartir justicia este domingo en La Bombonera entre Boca y River. Será el tercer superclásico de manera consecutiva que dirige el juez de 38 años de edad.

La elección llega inmediatamente después de su conducción en la final de la Copa Argentina, en la que protagonizó una fuerte discusión con el entrenador de la Lepra Mendocina, Alfredo Berti, a quien terminó mostrándole la tarjeta roja

Ramírez le ganó la pulseada a Facundo Tello, con experiencia mundialista, y a Yael Falcón Pérez, el más regular del último año, tras tener el consenso mayoritario en la AFA y por eso, nuevamente tendrá la responsabilidad de estar al frente del partido más convocante del fútbol argentino.

Federico Beligoy valoró de manera positiva el manejo de las diversas situaciones de partido de Ramírez en la final de la Copa Argentina y eso, quizás, fue el factor determinante que lo llevó decantarse por él y darle la el honor de impartir justicia entre el Xeneize y el Millonario por tercera vez consecutiva.

¿Quién lo acompañará a Ramírez en la terna arbitral?

El resto de la cúpula arbitral está conformada por: