Superclásico: Leandro Paredes y Juanfer Quintero hablaron ante la prensa de cara al Boca-River

La Liga Profesional Argentina juntó a los representantes de Boca y River en la habitual conferencia de prensa en la antesala de un Superclásico: junto a Claudio Tapia también estuvieron presentes Nicolás Ramírez, el arbitro del cotejo; Stéfano Di Carlo el nuevo presidente del Millonario; y el “Chelo” Delgado, dirigente representante del club azul y oro.

Leandro Paredes por el lado del Xeneize y Juanfer Quintero por el lado del conjunto de Marcelo Gallardo. En la previa del match, ambos atendieron a las consultas de los periodistas.

Paredes a horas de su primer Superclásico

“Es especial. Es importantísimo. Seguramente uno de los más importantes de mi carrera, más allá de que me ha tocado jugar partidos importantes. Lo que conlleva un Superclásico, lo que lleva esto para la gente, para nuestro club, para lo que es el fútbol argentino. Para mí es un placer enfrentar a este tipo de jugadores y volverlo a hacer va a ser muy lindo”, confesó el capitán de Boca.

La palabra de Juanfer

El colombiano reconoció el flojo presente que vive el equipo, y además de la banca al Muñeco, puntualizó que el domingo puede ser el punto de quiebre a la crisis deportiva:

“Sabemos que la actualidad y el presente no ha sido el mejor para lo que normalmente estamos acostumbrados. Pero es un clásico, es un partido histórico también para nosotros. Tenemos una gran oportunidad al rival de nosotros y es el momento para dar un golpe en la mesa y qué mejor oportunidad que esta”.