Amenazaron al plantel de Newell’s en la previa del duelo ante Huracán

El clima institucional es de mucha tensión en Newell’s, dado que atraviesa uno de sus momentos más críticos. Ni siquiera los recientes cambios en el cuerpo técnico (en lo que fue la salida del Ogro Fabbiani y la designación interina de Lucas Bernardi) lograron revertir la mala racha de La Lepra, que continúa comprometida con el descenso y cada fecha se vuelve una final.

En la antesala de la fecha N°15, donde los de Rosario visitarán a Huracán en el Tomas Adolfo Ducó por el Torneo Clausura, la tensión deportiva se trasladó a las calles. Rosario amaneció cubierta de carteles con mensajes intimidatorios dirigidos a los jugadores y al cuerpo técnico: “Por Newell’s es matar o morir. Jugadores cagones, mercenarios“.

Los carteles reflejan el enojo del hincha pero aun así, de todas maneras, resultó llamativo que los papeles aparezcan por el centro de Rosario y no cerca de las instalaciones de la Lepra, algo que incluso despertó dudas respecto de la veracidad de las amenazas.

Más allá del clima hostil dentro del conjunto rosarino, aún conserva chances matemáticas de salvarse. Para ello necesita quedarse con los 3 puntos en su visita a Parque Patricios y esperar tropiezos de Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz, rivales directos en la pelea por la permanencia. En caso de no sumar de a tres, el panorama se complicaría aún más para la Lepra, ya que en caso de empatar o perder, Newell´s dependerá completamente de otros resultados, y su suerte recién se definirá en la última fecha del certamen.

Las maneras también importan, por eso el presente futbolístico también preocupa. Newell ‘s no gana desde el 12 de septiembre, cuando superó 2-0 a Atlético Tucumán por la octava jornada del Torneo Clausura. Desde entonces, perdió ante Belgrano, Boca, Argentinos Juniors y Unión y sumó apenas dos puntos, producto de los empates frente a Estudiantes y Tigre.

Luego del compromiso ante el Globo, el conjunto rojinegro cerrará su participación en el certamen visitando a Racing en Avellaneda el domingo 16 de noviembre.