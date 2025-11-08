Diego Santilli presentó su renuncia como diputado para asumir como ministro del Interior

El dirigente del PRO y aliado de la alianza La Libertad Avanza, Diego Santilli, presentó este viernes su renuncia a la banca que ocupa en la Cámara de Diputados de la Nación con el objetivo de asumir como ministro del Interior de la Nación.

El pedido fue impulsado desde la Casa Rosada, que pretende acelerar su incorporación al gabinete para dar inicio al diálogo con gobernadores provinciales y avanzar en el diseño del presupuesto para 2026, así como en reformas laborales, tributarias y penales.

Santilli ya comenzó esa tarea de vinculación con mandatarios provinciales: se reunió con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; con el de Catamarca, Raúl Jalil. Además tiene previstas citas con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego; de Córdoba, Martín Llaryora; y de Salta, Gustavo Sáenz.

Fuente: Nexofin