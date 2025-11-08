El impresionante choque de Gabriel Bortoleto en la Carrera Sprint del GP de Brasil

La carrera sprint de la Fórmula 1 tuvo de todo: maniobras, pista húmeda y accidentes en pista donde, lamentablemente, en uno de ellos se vio involucrado Franco Colapinto que se vio forzado a abandonar la competencia. El otro de esos incidentes fue protagonizado por el piloto local Gabriel Bortoleto.

El piloto oriundo de Sao Paulo entró en la última vuelta de la carrera con plenas intenciones de adelantar al Williams de Alexander Albon, “Bibi” (como le suelen decir en su familia) le mostró el monoplaza e intento realizar un Divebomb en la curva N°1, pero al sacar su Sauber de la línea de carrera, Bortoleto perdió el control, impacto de culata contra el muro y salió disparado contra las protecciones de la S de Senna.

En su primera carrera como piloto local, Bortoleto venía cumpliendo con creces un buen papel ante su público: Había largado 14° en la Sprint, pero perdió algunas posiciones en la primera vuelta debido al buen inicio de Colapinto y de Liam Lawson. Los accidentes del argentino, de Piastri y de su compañero Hülkenberg lo hicieron subir en la tabla de posiciones, hasta el 12°

Fue allí, con DRS activado, que intentó un sobrepaso al anglo tailandés de Williams y perdió el control de su monoplaza y lo siguiente es lo visto por todos: destrucción total del monoplaza verdinegro.

Rápidamente Bibi se comunicó con el equipo para informar que estaba bien pero, por cuestiones protocolares de la categoría, debió pasar por el centro médico para chequeos de prevención para constatar que no hubiera ninguna lesión de gravedad.

La mala noticia para Bortoleto es que debido a lo fuerte que fue el choque, se perderá la clasificación de cara a la competencia final del GP de Brasil, por lo que largará desde la última posición.