El Palmeiras le puso precio a José Manuel López ante el posible interés de clubes europeos

El Palmeiras definió el futuro de José Manuel “El Flaco” López y le puso un precio de 40 millones de euros al delantero argentino, ante el creciente interés de varios clubes europeos que lo siguen de cerca. La decisión del club brasileño busca dejar en claro que no está dispuesto a negociar fácilmente por una de sus grandes figuras.

López atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. En esta temporada lleva 23 goles en 56 partidos, consolidándose como una de las piezas más importantes del equipo paulista. Su rendimiento llamó la atención de varios clubes del Viejo Continente y también le valió su convocatoria a la Selección Argentina, algo que elevó aún más su cotización.

A pesar de que algunos equipos de la Liga Profesional habían mostrado intención de repatriarlo, en Palmeiras no tienen pensado negociar por menos de la cifra establecida. El club considera a López una pieza fundamental de su plantel y solo estaría dispuesto a dejarlo partir si llega una oferta acorde a su valor actual.

De esta manera, el futuro del exjugador de Lanús dependerá de si algún equipo europeo decide avanzar por él. Por ahora, Palmeiras busca mantener a su goleador, pero el interés desde el Viejo Continente promete ponerle suspenso al próximo mercado de pases.