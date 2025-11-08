Luis Caputo anunció que modificará las bandas cambiarias y la política monetaria

En el marco de la gira del presidente Javier Milei por Estados Unidos, el ministro de Economía, Luis Caputo, fue parte de la comitiva y encabezó actividades como una reunión organizada por el banco JP Morgan.

Allí, el titular de Hacienda dijo que, en el plazo de 30 días, presentará un plan integral de política monetaria que implica una modificación de las bandas de flotación cambiaria del peso con el dólar.

El programa incluirá recompras de deuda, acumulación de reservas y ajustes en las bandas cambiarias, y no contempla la liberación total del tipo de cambio, sino mantener al peso en un rango controlado, una de las manifestaciones del ancla cambiaria.

Fuente: Nexofin