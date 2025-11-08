Milei llegó a Nueva York para impulsar inversiones y realizar una visita espiritual

El presidente Javier Milei arribó a Nueva York procedente de Miami, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

Durante su visita, el líder libertario participará en una reunión en el Council of the Americas, donde expondrá sobre las nuevas oportunidades de inversión en Argentina ante representantes de grandes compañías con presencia en el país.

El objetivo del encuentro es reforzar la confianza del sector empresarial estadounidense en el programa económico del Gobierno y atraer capitales hacia sectores estratégicos.

Fuente: Nexofin