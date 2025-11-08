Noche de los Museos 2025: la guía completa de los espacios con entrada gratuita

Este sábado a partir de las 19 horas y hasta las dos de la madrugada del domingo tendrá lugar una nueva edición de La Noche de los Museos, una iniciativa que comenzó hace 21 años en CABA. En este año, habrán más de 300 espacios culturales de CABA abiertos en forma gratuita.

En esta noche, los distintos museos y centros culturales ofrecerán exhibiciones, talleres, intervenciones artísticas, recitales y actividades pensadas para toda la familia.

El evento garantizará el transporte público gratuito, la ecobici y los buses eléctricos, que conectan con los circuitos culturales integrados por museos y otros espacios.

Fuente: Nexofin