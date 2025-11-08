Racing vs Defensa y Justicia por el Torneo Clausura: hora, TV y posibles formaciones

Racing Club recibirá este sábado a Defensa y Justicia en el estadio Presidente Perón, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El partido comenzará a las 17:00 horas y se jugará a puertas cerradas, debido a la sanción impuesta por el APREVIDE tras los incidentes ocurridos en el encuentro ante Flamengo por la Copa Libertadores.

El conjunto dirigido por Gustavo Costas viene de igualar 0-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero y necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación de los playoffs. La Academia se ubica en la novena posición de la Zona A con 19 puntos, los mismos que su rival de turno, aunque con una mejor diferencia de gol.

Defensa y Justicia, por su parte, también acumula 19 unidades y llega a Avellaneda con la obligación de ganar para no quedar rezagado en la pelea por los lugares de clasificación. El equipo de Mariano Soso mostró altibajos en las últimas fechas y buscará un triunfo que lo relance en la tabla.

Racing afrontará el encuentro con algunas bajas importantes, entre ellas la de Tomás Conechny, quien quedó fuera de la convocatoria por un esguince. Además, el entrenador mantiene algunas dudas en la conformación del once titular, especialmente en el mediocampo y la delantera.

Tanto Racing como Defensa saben que el duelo puede ser decisivo en la recta final del torneo. Una victoria significaría un paso clave para seguir soñando con los playoffs y, en el caso de la Academia, también con la clasificación a las copas internacionales del próximo año.