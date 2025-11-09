GP de Brasil: Franco Colapinto saldrá 18° y la pole position fue para Lando Norris

Por ahora el Gran Premio de Brasil viene siendo dominado completamente por Lando Norris, ahora lo reafirmo quedándose con la Pole en la clasificación de este sábado en el Circuito de Interlagos. En la previa ya se había quedado con el triunfo en la carrera sprint tras partir desde la primera colocación.

El líder del Campeonato mundial registró un tiempazo de 1:09.511, y se encamina a redondear (aún falta la carrera de mañana a 71 giros) un fin de semana perfecto, ya que pudo ampliar su ventaja en el campeonato a nueve puntos con respecto a su compañero de equipo, Oscar Piastri, quien se accidentó a la salida de la S de Senna (curva 3) y luego en la clasificación quedó 4°.

Por su parte, Franco Colapinto volvió a ser eliminado en el primer corte clasificatorio luego de que Alpine trabajara en su monoplaza con reparaciones a contrarreloj luego de su accidente en la competición sprint. El pilarense largará 18° en la carrera de mañana, teniendo un rendimiento muy distante, como hace tiempo no sucedía, con respecto a su compañero, Pierre Gasly, quien tuvo una gran performance y largará 9°.

Acompañando al británico de McLaren en el top 3 estaban el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG) y el monegasco Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) en el 2° y 3° lugar respectivamente.

Las tempranas eliminaciones de Hamilton y Verstappen

Sin duda que Interlagos nos da espectáculo y sorpresas, en este último ítem hoy en la qualy nos regaló dos momentos. Primero con la eliminación en Q2 del heptacampeón Lewis Hamilton, a los mandos de su Ferrari, que no pudo entrar a la última instancia y, más allá de que viene haciendo un fin de semana muy flojo para él en lo personal, no pudo superar la 13° y saldrá desde esa ubicación.

Pero sin duda la sorpresa mayúscula es la eliminación del actual campeón del mundo, Max Verstappen, en Q1. Luego de un pequeño presagio, en lo que respecta a rendimiento, en la carrera sprint, el tetracampeón de la categoría no pudo pasar el primer corte y quedó eliminado, condenado a salir desde la 16° y comprometiendo su aspiraciones a retener la corona del mundo, ya que se ubica a 39 puntos de Norris a falta de cuatro fechas.

“NO TENGO NADA DE GRIP. BRILLANTE” bronca total de Verstappen tras quedarse afuera de la clasificación ¡¡EN LA Q1!! 📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/PMrSrqhqxo — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

Su compañero, el japonés Yuki Tsunoda, no pudo contrarrestar el rendimiento del neerlandés y quedó 19°, por detrás de Colapinto.

La Grilla de salida del #BrazilGP