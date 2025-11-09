La Justicia pone la lupa en la lujosa vida del financista cercano al “Chiqui” Tapia

La Justicia tiene bajo la mira a la lujosa vida de Maximiliano Ariel Vallejo, el financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y en el marco de una investigación que lo apunta como responsable o parte de un esquema de lavado de dinero.

Vallejo es presidente de Finanzas Sur, una financiera que hasta hace no mucho tiempo era de barrio en el sur del conurbano, y escaló vertiginosamente hasta convertirse en auspiciante de torneos de la AFA.

La Justicia pudo saber que Vallejo tiene autos de lujo que se relacionan con sociedades que integra en el extranjero.

Por ejemplo, un auto Ferrari California con el que se maneja habitualmente, y estaciona afuera de su oficina de seguros, se valúa el 350 mil dólares, lo consiguió por medio de Cluster Palace Beach SA, una sociedad que utilizó Vallejo para abrir un parador en el centro de Villa Gesell a fines de 2023.

