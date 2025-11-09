Mundial Sub-17: Argentina goleó a Fiyi y se clasificó a los 16avos con puntaje ideal

La Selección Argentina Sub 17 cerró su participación en la fase de grupos del Mundial con una actuación contundente. El equipo dirigido por Diego Placente goleó 7-0 a Fiyi y selló una primera ronda perfecta, con tres victorias en tres presentaciones, para quedarse con el primer puesto del Grupo D.

El conjunto nacional impuso condiciones desde el arranque y mostró una de sus mejores versiones en el certamen. Uriel Ojeda fue la gran figura del encuentro con un hat-trick, mientras que Mateo Martínez anotó por duplicado y completaron la goleada Santiago Silveira y Simón Escobar, en un partido dominado de principio a fin por el equipo argentino.

Con esta victoria, Argentina finalizó la etapa inicial invicta y con puntaje ideal, ratificando su crecimiento a lo largo del torneo. El equipo mostró solidez defensiva, variantes en ataque y un nivel de juego que lo posiciona entre los grandes candidatos de la competencia.

Ahora, la Selección espera por su rival en los 16avos de final, que saldrá entre los mejores terceros de otros grupos. En el horizonte aparecen posibles cruces ante selecciones como México, Japón o Estados Unidos, aunque la confirmación llegará una vez que se completen todos los partidos de la primera fase.