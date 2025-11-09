Rodrigo Paz asumió la presidencia de Bolivia y prometió “un país abierto al mundo y sin ideologías fracasadas”

Rodrigo Paz Pereira asumió este sábado la presidencia de Bolivia en un acto de investidura que reunió a varios mandatarios de la región y marcó el comienzo de un nuevo ciclo político tras la crisis económica y social que atraviesa el país. En su discurso, el flamante mandatario llamó a “reconstruir la unidad nacional” y aseguró que su gestión impulsará un modelo de “capitalismo para todos”, orientado a la producción, el crédito y la apertura al mundo.

“Nunca más una Bolivia aislada ni sometida a ideologías fracasadas”, afirmó ante la Asamblea Legislativa, en una jornada que estuvo acompañada por una intensa lluvia en La Paz. “Este lugar no es de poder, es un mandato de servicio. Nos han dado una tarea: devolverle la esperanza a nuestro pueblo”, agregó.

La ceremonia contó con la presencia de líderes regionales como Javier Milei (Argentina), Gabriel Boric (Chile), Daniel Noboa (Ecuador), Yamandú Orsi (Uruguay) y Santiago Peña (Paraguay), además de representantes internacionales como la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y la presidenta del Congreso de España, Francina Armengol.

Fuente: Nexofin