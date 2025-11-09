Tras la victoria en las legislativas, Javier Milei logró revertir la caída en su imagen y recuperó apoyos

Tras la victoria en las elecciones legislativas, el presidente Javier Milei logró revertir la tendencia negativa en su imagen y consolidar una recuperación en distintos sectores del electorado, especialmente entre los jóvenes y votantes independientes.

Una encuesta nacional de la consultora Opina Argentina, realizada entre el 1 y el 4 de noviembre sobre 1.838 casos, reveló que la imagen positiva del mandatario subió ocho puntos después de cuatro meses consecutivos de caída, alcanzando el 48%, mientras que la negativa cayó al 52%.

Según el estudio, el resultado electoral también generó una mejora en las expectativas económicas y en la percepción general sobre la situación del país. Para el 42% de los consultados, la Argentina está mejor que el año pasado, frente al 34% que pensaba eso antes de los comicios. En paralelo, quienes creen que el país está peor bajaron del 55% al 48%.

Fuente: Nexofin