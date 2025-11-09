VIDEO | Un conductor atropelló a tres jubiladas en pleno centro de Lanus

Un conductor atropelló con su auto a tres mujeres que cruzaban una avenida céntrica en el municipio de Lanús. Las tres víctimas son jubiladas y tienen 65, 71 y 93 años. Fueron internadas en el hospital con graves fracturas.

La secuencia ocurrió a metros de la estación ferroviaria de Lanús, sobre Avenida Yrigoyen y 25 de Mayo, y quedó grabada por las cámaras de seguridad municipal.

El video comienza con el paso de un colectivo, al lado de un grupo de peatones que cruzaba la calle, en lo que se aprecia un desorden vial habitual en la zona céntrica del partido del conurbano.

Fuente: Nexofin