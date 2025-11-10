Caso Loan: a casi un año y medio de la desaparición del niño se reactivan los rastrillajes en Corrientes

Luego de un año y cinco meses sin avances, la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, se reactiva con nuevos rastrillajes en la zona donde se vio por última vez al niño.

El Juzgado Federal de Goya, determinó que se lleven a cabo una serie de nuevos rastrillajes en cuatro lagunas cercanas a la localidad de 9 de Julio, en donde el pequeño de cinco años participó de un almuerzo familiar el 13 de junio del 2024.

Según indicaron fuentes de la investigación, los procedimientos iniciados este lunes 10 de noviembre, se realizaran en cuatro lagunas ubicadas en las cercanías al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Caillava, sobre la Ruta Provincial 113.

Fuente: Nexofin