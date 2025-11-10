Diego Santilli toma el control del Ministerio del Interior y busca tender puentes con los gobernadores

Diego Santilli se prepara para asumir oficialmente como ministro del Interior este martes a las 15 en el Salón Blanco de la Casa Rosada, en una ceremonia que contará con la presencia de Javier Milei y todo el Gabinete nacional.

Más allá del acto protocolar, el dirigente cercano a Mauricio Macri comenzó a trabajar antes de jurar: ya mantuvo reuniones con gobernadores y prepara una agenda de contactos que continuará durante los próximos días. Su llegada a la cartera estatal que estuvo liderada por Lisandro Catalán se da en un contexto en el que el Gobierno busca reforzar los lazos con las provincias y consolidar los acuerdos políticos tras la victoria en las elecciones legislativas de octubre.

Una semana después de confirmarse su designación, Santilli renunció a su banca como diputado nacional. La demora respondió a una cuestión estratégica: el oficialismo quería asegurar el dictamen de mayoría para el Presupuesto 2026, que finalmente obtuvo con el respaldo del PRO y la UCR. Una vez cumplido ese objetivo, el exvicejefe de Gobierno porteño formalizó su salida del Congreso. Su reemplazante será Nelson Marino, quien completará el mandato hasta el 10 de diciembre.

Fuente: Nexofin