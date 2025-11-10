Economía desmintió que Luis Caputo adelantara modificaciones en el dólar a inversores en EE.UU.

El Ministerio de Economía salió a desmentir de manera categórica las versiones que aseguraban que el ministro Luis Caputo habría adelantado a inversores en Estados Unidos posibles modificaciones en el régimen cambiario argentino. La información, difundida originalmente por la agencia Bloomberg, señalaba que el funcionario había mencionado la posibilidad de acelerar el ritmo de devaluación mensual de la banda cambiaria del 1% al 1,5%.

Desde el entorno del titular del Palacio de Hacienda calificaron la versión como “falsa” y reiteraron que “no hay cambios ni anuncios previstos en el corto plazo”. Según aclararon fuentes oficiales a Infobae, “la política cambiaria se mantiene sin alteraciones y no existen medidas en estudio para modificar el actual esquema”.

Caputo regresó al país el sábado, tras acompañar al presidente Javier Milei en su gira por Estados Unidos, mientras el jefe de Estado y el canciller Pablo Quirno viajaron luego a Bolivia para asistir a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz. Durante el viaje, la atención de los mercados se centró en las declaraciones del ministro, en un contexto de creciente expectativa sobre el futuro del régimen cambiario argentino.

Fuente: Nexofin