El cruce de Juanfer Quintero con un periodista defendiendo a Gallardo: “Jamás le haría la cama”

Al igual que Lucas Martínez Quarta y Franco Armani, otro de los partícipes de Madrid dio la cara tras la fea derrota de River en el Superclásico jugado en la Bombonera: Juan Fernando Quintero.

El colombiano se cruzó con un periodista en zona mixta. Pablo Sager, de DSports, le consultó por los “argumentos futbolísticos de River para pensar en salir campeón o clasificar a la Copa Libertadores”.

La respuesta de Juanfer: “Tú me hiciste la pregunta la vez pasada, tú haces preguntas muy especiales. Yo defiendo a mis compañeros, a un escudo grandísimo. He hecho historia con este club, a nadie se le puede olvidar. Estamos viviendo un presente difícil pero tampoco le damos de comer a cosas que no importan”.

No terminó ahí. Sager pinchó al enganche diciendo que “no se ve dentro de la cancha que dejen la piel o entreguen todo”.

“JAMÁS LE HARÍA UNA CAMA A UN ENTRENADOR” El cruce de Juanfer Quintero con un periodista luego de la derrota de River ante Boca#LPFxTNTSports pic.twitter.com/U1YD7G6N8M — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 9, 2025

“Hay que respetar un poco, te lo digo de frente porque soy así. Acá nadie pone en duda eso, me dolió pero aún así nunca te falté el respeto”, expresó Quintero, que arrancó como suplente e ingresó en un complemento dominado absolutamente por Boca.

La sentencia de Juanfer Quintero bancando a su padre futbolístico, Marcelo Gallardo: “Mi trabajo siempre ha sido bueno, regular o malo pero jamás le haría la cama a un entrenador y nosotros (en referencia a sus compañeros) menos”.

Sus dirigidos hablaron, pero el estratega se fue sin hablar. Como ha pasado en varias fechas de este campeonato -algo que le genera multas al club por parte de la LPF-, Marcelo Gallardo se fue sin dar declaraciones de la Bombonera.