El Gobierno de Javier Milei destacó que el acuerdo comercial con Estados Unidos está casi cerrado

Luego del viaje de Javier Milei a los Estados Unidos (EE.UU), en donde participó de una reunión con empresarios y una visita religiosa, el Gobierno nacional destacó que el acuerdo comercial con la gestión de Donald Trump, se encuentra muy avanzado.

Según indicó el embajador de la Argentina en Washington (EE.UU), Alec Oxenford, muy pronto “habrá novedades” al respecto. Y destacó que ambos países trabajan para coordinar el momento adecuado para realizar el anuncio.

“Diría que el acuerdo está prácticamente terminado. Ahora depende de encontrar el momento adecuado de las partes para poner el moño y comunicarlo. La verdad que estas cosas que tienen alto impacto a veces se busca el momento adecuado”, sostuvo el funcionario en declaraciones radiales.

Fuente: Nexofin