El riesgo país se ubica en los 596 puntos y marca su nivel más bajo desde enero

Con el salvataje financiero y el apoyo político de los Estados Unidos (EE.UU) para la gestión de Javier Milei, el índice del riesgo país logró mantenerse por debajo de los 600 puntos básicos en noviembre.

El indicador que elabora el banco neoyorquino JP Morgan, se encuentra en las 596 unidades este lunes 10 de noviembre, acumulando una baja del 9,3% en lo que va de este mes.

La calma del índice tiene que ver en parte, con el acceso a financiamiento internacional a través de un préstamo de grandes bancos de Wall Street gestionado por el propio Tesoro de los Estados Unidos, como parte de su plan para la Argentina.

Fuente: Nexofin