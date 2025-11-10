En línea con la decisión de Donald Trump, Javier Milei también se bajaría de la cumbre del G20

En medio de crecientes especulaciones, el Gobierno evalúa que Argentina no vaya a la reunión del G20 que se celebrará los días 22 y 23 de noviembre en Johannesburgo, Sudáfrica. Esta iniciativa llega luego de que Donald Trump anunciara que “ningún funcionario del Gobierno de los Estados Unidos asistirá” al encuentro mientras continúen lo que él califica como abusos de derechos humanos en el país anfitrión.

Según analistas de política exterior y Perfil, Milei estaría en sintonía con esta estrategia y se alinea totalmente con la decisión de EE.UU., acordando que el Presidente no viaje a Sudáfrica para representar al país. Podrían asistir el sherpa Federico Pinedo y el canciller Pablo Quirno.

El cambio de postura marca un distanciamiento del tradicional protagonismo argentino en el G20. Fuentes diplomáticas indican que Sudáfrica asumirá la presidencia del G20 para este plazo y que la ausencia argentina junto a la estadounidense podría debilitar el consenso habitual del foro multilateral.

Fuente: Nexofin