Fuerte mensaje de Javier Milei contra Emmanuel Álvarez Agis por el impuesto al efectivo: “Ser kirchnerista es igual a ladrón”

El presidente Javier Milei apuntó con dureza contra el economista Emmanuel Álvarez Agis luego de que el exviceministro de Economía propusiera la creación de un “impuesto a la extracción de efectivo”, una medida que, según explicó, buscaría desalentar el uso de dinero en billetes e incentivar la formalización del comercio.

El mandatario reaccionó en la red social X (ex Twitter), donde compartió un fragmento de la entrevista del especialista K y escribió una frase contundente que rápidamente se volvió viral: “Kirchnerista = ladrón”.

“El que fue viceministro de Economía de Axel Kicillof propone de modo abierto robarte el 10% de tus ingresos que destines al consumo. Jamás piensan en achicar el gasto sino sólo en cómo recaudar más para ser ellos quienes deciden cuánto y en qué gastar tu dinero”, expresó Milei en su publicación.

Fuente: Nexofin