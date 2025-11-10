Gimnasia le ganó a Vélez y se ilusiona con meterse en los Playoffs

Los dirigidos por Fernando Zaniratto llegaron al partido después de la emocionante victoria ante River en la fecha pasada, donde se aseguraron mantener la categoría ganando como visitantes por 0-1. En dicho encuentro, Nelson Insfrán le tapó un penal a Miguel Ángel Borja en la última jugada, evitando un empate que hubiera complicado al equipo platense.

Por otro lado, Vélez no logró sostener su buen momento en la tabla (marcha cuarto), y suma dos derrotas consecutivas: la fecha pasada de local ante Talleres de Córdoba por 0-1, con gol de Mateo Cáceres, y ahora frente a Gimnasia.

Contra todos los pronósticos, Gimnasia golpeó primero con un gol de Marcelo Torres a los 34 minutos, tras una asistencia de Alejandro Piedrahita. Ya en el complemento, el “Lobo” amplió la ventaja a través de una contra en la que nuevamente Piedrahita asistió, esta vez a Jeremías Merlo, quien eludió a Tomás Marchiori y sentenció el partido.

Durante el primer tiempo, el partido se detuvo por unos minutos después de que desde la tribuna de Gimnasia lanzaran un pequeño martillo que, tras rebotar en el suelo, golpeó en la cabeza del árbitro Yael Falcón Pérez.

DE NO CREER: LE ARROJARON ¡UN MARTILLO! A FALCÓN PÉREZ EN EL BOSQUE. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/BLHmQ8btBm — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

El “Fortín” no levanta

Desde la eliminación en la Copa Libertadores frente a Racing, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto no logran levantar cabeza. Desde aquella serie acumulan tres derrotas, dos triunfos y un empate. Antes de la vuelta contra la “Academia”, Vélez registraba cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros.

En la próxima fecha, el “Fortín” tendrá la chance de aprovechar el mal momento de River y, si Lanús no gana, subir al tercer puesto de la tabla.