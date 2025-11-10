Imputaron al hermano de Manu Ginóbili por el derrumbe que causó 13 muertes en Bahía Blanca

El fiscal de la Unidad Fiscal 1 de Bahía Blanca, Cristián Aguilar, imputó a Leandro Ginóbili (hermano de Manu Ginóbili y presidente del Club Bahiense del Norte) por el delito de “estrago culposo agravado por la muerte y por la puesta en peligro de muerte, en concurso ideal con lesiones leves culposas y lesiones graves culposas, agravadas por la pluralidad de víctimas”.

La tragedia se produjo en Bahía Blanca, el 16 de diciembre de 2023, cuando un fuerte temporal con vientos de hasta 140 km/h provocó el colapso de parte del tinglado y un muro del club ubicado en calle Salta, durante una exhibición de patín artístico. En el derrumbe murieron 13 personas.

El fiscal sostuvo que Ginóbili, en su rol de titular de la institución, “omitió disponer la suspensión del evento de patín de fin de año” pese a que habían sido emitidas dos alertas de color “naranja” por el Servicio Meteorológico Nacional y otra por el municipio a las 13 h de ese día. Además, señaló que Ginóbili “conocía la falta de habilitación municipal” y que la normativa vigente impedía el desarrollo de actividades en clubes sin aprobación definitiva.

Fuente: Nexofin