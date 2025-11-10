Julián Álvarez, Nahuel Molina y Simeone no estarán ante Angola por temas sanitarios

A Lionel Scaloni se le caen soldados de la Selección Argentina para el amistoso internacional en África: tres de los cuatros jugadores argentinos del Atlético de Madrid no serán parte del último amistoso del año.

Se trata de Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Nahuel Molina Lucero. Los jugadores tuvieron contratiempos con el esquema de vacunación para la fiebre amarilla -obligatoria para ingresar a Luanda- y automáticamente quedaron desafectados.

Lo más llamativo de todo es que la Albiceleste confirmó hace más de un mes el amistoso internacional ante Angola en su capital. Partido que se jugará el próximo viernes con la presencia de Lionel Messi para ponerle fin al calendario del 2025.

Según confirmó Gastón Edul en TyC Sports, Almada si pudo vacunarse debido a su período de inactividad cuando estaba lesionado. A la “Araña” y compañia no se les permitió vacunarse antes, por miedo alguna consecuencia física que los alejará de la cancha.

#SelecciónMayor El defensor del Royale Unión Saint Galloise de Bélgica, Kevin Mac Allister, se suma a la convocatoria para el amistoso ante Angola. pic.twitter.com/uN0YxMMQGV — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 10, 2025

Se extiende la lista de ausentes para Scaloni

A los jugadores de Atlético de Madrid se le suma Enzo Fernández, quien también fue baja de último momento aunque con otra causante:

“Es la mejor decisión descansar estas dos semanas para mi rodilla, que en los últimos días sufrí muchísimo dolor y ya todos lo saben acá” comentó el jugador del Chelsea que sufre de un edem óseo que le genera molestias.

El “Dibu” Martínez tampoco estará ante los angoleños, aunque directamente no fue incluído en la nómina oficial que presentó la Selección Argentina.