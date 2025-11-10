La CGT endurece su posición frente a la reforma laboral: “Si no hay diálogo, habrá justicia y calle”

La CGT da muestras de que la negociación por la reforma laboral que quiere el Gobierno no será pacífica. Este domingo, uno de los integrantes del nuevo triunvirato, y dirigente de Camioneros, Octavio Argüello, dijo que “tenemos que comprender que ante este gobierno cipayo debemos unirnos, porque si no estamos todos juntos, nos llevan puestos”.

Sobre la reforma laboral, quien es la mano derecha de los Moyano en el gremio camionero consideró en una entrevista con Radio Rivadavia que “no es una modernización, es una flexibilización laboral impulsada por la Embajada de Estados Unidos y el Fondo Monetario“.

Argüello negó que los costos laborales sean el principal problema de las pymes al decir que lo que mata a ese sector son los impuestos: “Un trabajador con diez años de antigüedad no quiebra a nadie; lo que quiebra son las políticas económicas”.

Fuente: Nexofin