La implacable autocrítica de Martínez Quarta: “Fue una mierda. No estuvimos a la altura”

Tanto Lucas Martínez Quarta como el capitán, Franco Armani, dieron la cara ante los micrófonos tras el Superclásico. Dentro de la cancha en la Bombonera, en cambio, el equipo de Marcelo Gallardo no tuvo respuestas y perdió ante Boca.

El Chino hizo una implacable autocrítica: “La lectura que hago es que fue una mierda. No estuvimos a la altura”. Y siguió el defensor, uno de los zagueros junto con Rivero y Paulo Díaz: “Estamos en un pozo que no podemos salir”.

"NO ESTUVIMOS A LA ALTURA DE ESTE PARTIDO" Lucas Martínez Quarta, picante al analizar la derrota de River en La Bombonera.

“Le pido perdón a la gente porque estamos en deuda”, fue otra de las frases de MQ para los hinchas de River, que tras muchos años pueden quedarse sin Libertadores en el 2026.

“Gallardo nos dijo que nos tenemos que hacer cargo de este momento”, concluyó Martínez Quarta. Sin embargo, el equipo perdió seis de los últimos siete partidos del Torneo Clausura.

Franco Armani, en la misma línea

De manera similar, el experimentado arquero responsabilizó al plantel del momento que atraviesa el Millonario: “Momento difícil, más con la derrota de hoy. Obviamente nos hacemos responsables, somos los que salimos a jugar, los que tomamos decisiones, los que estamos adentro de la cancha y los que tenemos la responsabilidad”.

"ES UN MOMENTO DÍFICIL. NOS HACEMOS RESPONSABLES" "EL ÁRBITRO NO INFLUYÓ PARA NADA" Franco Armani habló sobre la actualidad de River tras la derrota ante Boca

“El fútbol tiene de estas rachas de partidos negativos, de estas rachas de no poder conseguir victorias. Nos duele muchísimo a nosotros, como sé que le duele a todos los hinchas esta situación. De esto se sale trabajando, con sacrificio y con mucha humildad. Hay que mirar para adelante, seguir peleando y levantarse”, continuó el Pulpo.

Y cerró pensando en el Vélez de Guillermo: “De una vez por todas tenemos que salir de esta situación y sumar de a tres”.