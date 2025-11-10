Las reveladoras conversaciones entre los miembros del tribunal del juicio por Maradona: “No los filman a ustedes”

Mientras se desarrolla una nueva audiencia en el jury de enjuiciamiento contra Julieta Makintach, quien presidia el tribunal que buscaba esclarecer la muerte de Diego Armando Maradona, y fue deslazada por producir un documental sobre el juicio.

Se revelaron las conversaciones privadas entre los integrantes del tribunal, que sostienen que los tres magistrados sabían sobre la producción del documental “Justicia Divina” que encabezaba Makintach.

“Buenos días. Me habló (Ezequiel) Klass y me preguntó el tema de la cámara que autorizó July, seguimos hablando del tema y tenemos que conversar. Ahora estoy en juicio, pero ni bien pueda, me avisan y hago un rato para unirnos mañana antes del inicio. Si July tenés una autorización de la Corte, avisá porque no está en la causa y evitamos problemas”, escribe Verónica di Tomasso en el chat grupal que compartían.

Fuente: Nexofin