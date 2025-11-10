Luis Caputo aseguró que el acuerdo comercial con EE.UU. “está listo” y descartó cambios en el dólar

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el acuerdo comercial con Estados Unidos “está listo” y afirmó que el entendimiento “será beneficioso para ambas partes”. El funcionario destacó que se trata de un paso clave para fortalecer las relaciones económicas bilaterales y ampliar el acceso de productos argentinos al mercado norteamericano.

Durante sus declaraciones, Caputo señaló que el tratado incluye varios sectores productivos y busca mejorar la competitividad del país en el comercio exterior. Además, anticipó que el anuncio oficial se realizará en los próximos días, tras la revisión de los últimos detalles técnicos por parte de ambos gobiernos.

En paralelo, el ministro se refirió a la situación cambiaria y aseguró que “no habrá sobresaltos” en el mercado de divisas. “Andá a dormir tranquilo con el dólar, no va a pasar nada”, sostuvo, en un intento de transmitir calma ante las especulaciones sobre una posible devaluación.

Fuente: Nexofin