Mauricio Macri reunirá a la cúpula del PRO para definir su relación con Javier Milei tras el quiebre en Diputados

Mauricio Macri prepara una nueva cumbre del PRO en un clima de máxima tensión con el Gobierno de Javier Milei y en medio del reacomodamiento interno del espacio tras el quiebre del bloque en Diputados. El encuentro se realizará el miércoles a las 10 de la mañana en la sede partidaria de la calle Balcarce, y contará con la presencia de los 24 presidentes provinciales del partido, además de legisladores nacionales y dirigentes de primera línea.

El objetivo principal será evaluar el futuro político del espacio amarillo, su rol frente al oficialismo libertario y los pasos a seguir en el Congreso, donde las recientes deserciones hacia La Libertad Avanza encendieron las alarmas en la conducción macrista. Según confirmaron fuentes partidarias, se tratará de una reunión ampliada del Consejo Nacional, en la que se buscará “ordenar la estrategia institucional y definir los límites de la cooperación con el Gobierno”.

El llamado de Macri llega luego de que ocho diputados abandonaran el bloque liderado por Cristian Ritondo para sumarse al espacio libertario, en línea con la ministra de Seguridad y senadora electa Patricia Bullrich. A esa sangría se sumó la incorporación de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero al bloque oficialista en el Senado.

Estas fugas provocaron un fuerte malestar interno y expusieron la fractura entre los sectores “dialoguistas” del PRO y los más cercanos al Gobierno. En ese marco, la conducción nacional del partido intentará recuperar cohesión y fijar una postura unificada respecto al vínculo con La Libertad Avanza, especialmente de cara a las próximas negociaciones parlamentarias.

