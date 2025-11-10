Sabores argentinos para celebrar el Día de la Tradición

El 10 de noviembre se conmemora el Día de la Tradición en Argentina, una fecha que invita a recordar costumbres, historias y, por supuesto, la gastronomía que forma parte de nuestra identidad cultural. Nada mejor que celebrarlo con platos que transmiten el espíritu criollo y reúnen a la familia alrededor de la mesa.

Empanadas criollas

Las empanadas son un clásico indiscutido y cada región tiene su propia versión. Desde las salteñas con papa y comino, hasta las cordobesas con un toque dulce, son símbolo de encuentro y sabor casero. Prepararlas en casa permite jugar con rellenos tradicionales de carne, pollo o humita, y acompañarlas con una buena salsa picante.

