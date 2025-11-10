Siguen las malas noticias en River: se confirmó la lesión de Maxi Meza

River no solo se fue de la Bombonera derrotado, si no que también se fue aun mas hundido en una crisis futbolística, al borde de quedarse sin Copa Libertadores, con Gallardo como punta de lanza en los cuestionamientos y para el colmo, la lesión de Maximiliano Meza

El mediocampista dejó la cancha ante Boca entre lágrimas y el diagnóstico tras los estudios clínicos no fue alentador: avulsión del tendón rotuliano de su rodilla izquierda, con intervención quirúrgica y un periodo de recuperación de mínimo 90 días. En lo que en un principio se temió que se tratara de una rotura, finalmente fue un desprendimiento. En otras palabras, el tendón que une la tibia a la rótula se soltó en uno de sus dos extremos, sin ruptura ni ningún desprendimiento óseo.

¡MALAS NOTICIAS PARA RIVER! @juanbalbi9 informó que Maxi Meza sufrió una avulsión del tendón rotuliano de la rodilla izquierda, será operado y estará de baja por tres meses. 📺 #SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/f8WbLkkWdk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 10, 2025

Meza venía de ser operado por una tendinitis rotuliana en esa misma rodilla izquierda tras el Mundial de Clubes y recién ante Sarmiento en el Monumental había vuelto a sumar minutos. El correntino ex Gimnasia e Independiente volvió a ser titular recién ante Boca y apenas duró 30 minutos en cancha, que fue cuando tuvo que salir del campo, siendo reemplazado por Matias Galarza Fonta.

⚠️🚑 MAXI MEZA CAYÓ SOLO, SE LESIONÓ EN LA RODILLA Y SE RETIRÓ DESCONSOLADO. pic.twitter.com/PjhpzJpaBb — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 9, 2025

Ahora, a la espera de una fecha para la operación, Gallardo se encuentra nuevamente sin un jugador que había sido pedido expreso suyo y que siempre que estuvo disponible, el Muñeco lo utilizó por su versatilidad, por su capacidad ofensiva y llegada a gol. Sin embargo, el Muñeco deberá esperar a 2026 para ver cómo regresa de una nueva cirugía.