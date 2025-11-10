Sonríe Franco Colapinto: ganó Boca y le pegó a su propia predicción del superclásico

No todo es fútbol aunque todo, de alguna u otra manera, se vincula con el balompié. Los dos deportes más vistos y apasionados de la República Argentina lo representan en su máximo esplendor: Automovilismo y el fútbol, Franco Colapinto y Boca.

El pilarense disputó este fin de semana el Gran Premio de Brasil, donde finalizó 15° en contrapartida de Pierre Gasly, su coequiper, que terminó 10° sumando un punto para Alpine. “El público, creo… los fans que estuvieron ahí bancando mucho, y el contrato. No mucho más para sacar” fue lo que respondió Colapinto al ser consultado por qué se lleva de Sao Paulo.

Franco en el hospitality de Alpine con la camiseta de boquita 💙💛💙pic.twitter.com/KnhsxvCiXE — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) November 9, 2025

Poco pareció importarle al argentino haber salido 15° en Interlagos dado que tuvo razón para alegrarse y se la dio el cuadro de sus amores: casi tres horas más tarde de terminar de correr el GP de Brasil, Boca le ganaba por 2-0 a River en la Bombonera por la fecha N°15 del Torneo Clausura. Y claro, el pilarense no tardó en transmitir su felicidad en las redes sociales. Colapinto reposteó la publicación de Boca en sus historias de Instagram y escribió: “Vamooooo”.

Pero he aquí la curiosidad del hecho: Franco hizo una predicción y se cumplió al pie de la letra. El jueves, el día que comúnmente se utiliza para hacer entrevistas con los medios de comunicación, incluso antes de que se confirmara su renovación para el 2026, el piloto de Alpine fue consultado por el superclásico y le pidieron que diera un pálpito. “Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien”, fue lo que contestó al medio Cadena 3.