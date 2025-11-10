Todos los memes del Superclásico tras la victoria de Boca ante River

Boca Juniors volvió a imponerse en el clásico más importante del fútbol argentino: derrotó 2-0 a River Plate en La Bombonera, en el marco de la fecha 15 del Torneo Clausura y las redes sociales estallaron de memes.

La victoria no solo confirmó al equipo de Claudio Úbeda entre los protagonistas de los playoffs, sino que también garantizó su participación en la próxima Copa Libertadores.

Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel fueron los encargados de marcar los goles. El primero abrió el marcador y consolidó el dominio de Boca en la primera mitad, mientras que Merentiel aseguró el resultado en el segundo tiempo, cerrando un partido que mantuvo a los hinchas al borde del sillón.

LOS MEMES DEL SUPERCLÁSICO: