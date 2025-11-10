Una empresa china trabaja en un fármaco para extender la vida hasta los 150 años

En la ciudad china de Shenzhen, la empresa Lonvi Biosciences avanza en el desarrollo de una cápsula elaborada a partir de extractos de semilla de uva que, según sus creadores, podría extender la vida humana hasta los 150 años.

“Vivir hasta los 150 años es totalmente realista. En pocos años, será una realidad”, aseguró Lyu Qinghua, director tecnológica de la compañía, que lidera uno de los proyectos más ambiciosos del país en materia de biotecnología y longevidad.

El tratamiento se basa en la molécula PCC1 (procianidina C1), descubierta por investigadores de Shanghái en 2022. En pruebas realizadas con ratones, el compuesto logró aumentar su esperanza de vida en un 9,4% y elevar la tasa de supervivencia en un 64,2% desde el inicio del tratamiento. Según los científicos, el PCC1 actúa sobre las células envejecidas, eliminando aquellas que ya no funcionan correctamente y estimulando la regeneración de tejidos.

Fuente: Nexofin