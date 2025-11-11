Adorni y Santilli recibieron a gobernadores y anticiparon que podrían debatir la coparticipación

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto al futuro ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este lunes en la Casa Rosada a los gobernadores de San Juan, Marcelo Orrego, y de Córdoba, Martín Llaryora, con el objetivo de construir apoyos para el Presupuesto 2026 y las reformas estructurales que impulsa el Gobierno nacional.

Marcelo Orrego destacó tras la reunión que “pudimos tener una charla muy amena. Hablamos de diferentes temas en general. Por supuesto, de aquello que tiene que ver con las reformas estructurales, estoy hablando de la reforma laboral, la fiscal, la impositiva y, además, también el nuevo Código Penal”. Además, comentó que se abordó “el tema del decreto reglamentario o lo que vaya a ser una nueva ley de glaciares” para su provincia.

Fuente: Nexofin