Axel Kicillof prometió no subir impuestos, pero montó un mecanismo de recaudación con Ingresos Brutos

El 3 de noviembre el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, presentó el Presupuesto 2026. Durante la presentación, el gobernador se comprometió a no subir impuestos durante el año y, a su vez, le solicitó autorización a la Legislatura para tomar deuda por USD 1.900 millones.

A pesar de la promesa de Kicillof de no incrementar los impuestos en el próximo período, en la Provincia existe un sistema recaudatorio que golpea el bolsillo de los contibuyentes. Así lo reveló la periodista Silvina Martínez en el programa “La Cornisa” en LN+, conducido por Luis Majul.

Se trata de “un mecanismo para cobrarle a gente a la que antes no le cobraban impuestos“, sostuvo Martínez. La periodista utilizó como referencia la captura de pantalla de un espectador que recibió una transferencia de $1.200.000. Por recibir ese dinero, el gobierno provincial le retuvo $30.000 en concepto de “Impuesto por Ingresos Brutos”.

Fuente: Nexofin