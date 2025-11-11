Bullrich y Adorni se reparten áreas del Ministerio del Interior: Seguridad pasará a controlar Migraciones

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvieron una reunión este martes para afinar los detalles en torno a la gestión de áreas clave que les fueron asignadas por el presidente Javier Milei.
Como parte de los cambios en el organigrama de primera y segunda línea del Gobierno, ambos funcionarios se vieron favorecidos, ya que se partirán áreas que hasta hace pocos días eran coordinadas por el Ministerio del Interior que manejará de forma oficial Diego Santilli a partir de hoy.
De esta manera, la Jefatura de Gabinete pasará a controlar las áreas de Ambiente y Deportes, Comunicación y Turismo, mientras que Seguridad tendrá bajo su órbita la gestión del Renaper y Migraciones.