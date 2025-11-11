Clausura: Independiente le ganó de forma agónica a Riestra y le dio una mano a River

El “Malevo” recibió hoy a los dirigidos por Gustavo Quinteros en el Guillermo Laza, con la seguridad de que, en caso de ganar, superaría a River en la Tabla Anual y ocuparía momentáneamente el tercer puesto, que otorga el acceso al repechaje de la Copa Libertadores.

Enfrente estaba Independiente, que tras un flojo segundo semestre había mostrado una mejora en sus dos últimos partidos, goleando 3-0 tanto a Platense como a Atlético Tucumán, ambos encuentros disputados como local.

Tras un primer tiempo con pocas emociones, en el complemento se generaron varias situaciones de peligro, con un gran desempeño de Rodrigo Rey, quien se convirtió en una de las figuras de la noche.

Cuando todo parecía encaminarse hacia el empate, sobre el final del partido el conjunto de Avellaneda reclamó penal por una mano de Miguel Barbieri, defensor de Deportivo Riestra, tras un centro de Diego Tarzia. El árbitro Fernando Espinoza decidió no revisar la jugada en el VAR.

¡EL ROJO LO GANÓ EN LA ÚLTIMA CON UN GOLAZO! Espectacular definición de Santiago Montiel para marcar el 1-0 agónico de Independiente ante Riestra. pic.twitter.com/EcJNaWPBkF — SportsCenter (@SC_ESPN) November 11, 2025

Sin embargo, no hubo tiempo para lamentos: en la acción siguiente, luego de un lateral al área, la pelota le quedó a Luciano Cabral, quien asistió hacia atrás a Santiago Montiel, que remató rasante y venció a Arce para sellar la victoria de Independiente a los 94 minutos.

Con este resultado, Deportivo Riestra perdió un invicto de 27 partidos como local.

River respira

Tras su derrota en el Superclásico, el “Millonario” dependía de que ni Riestra ni Argentinos Juniors ganaran para no ser superado en la Tabla Anual. Por su parte, el “Rojo” deberá esperar que se liberen cupos para aspirar a un lugar en la Copa Sudamericana.