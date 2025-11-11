Diputados presentará el informe final sobre la investigación del caso $Libra

Luego de tres meses de trabajo de investigación, la comisión creada por el Caso $Libra por la Cámara de Diputados, llegó a su fin. Desde la oposición señalaron que el próximo 18 de noviembre se presentará el informe final de la causa.

Según reveló uno de los titulares de la Comisión, el diputado Juan Marino, se encontraron indicios que “refuerzan la hipótesis de que el presidente Javier Milei habría incurrido en mal desempeño en el uso de sus atribuciones”.

El legislador presentó, además, un informe técnico de parte del experto en blockchain, Fernando Molina, donde figura el total de billeteras virtuales, más de 140 mil, que operaron con la criptomoneda Libra, que difundió el mandatario, y se registró que hubo 36 que tuvieron una ganancia superior al millón de dólares.

Fuente: Nexofin