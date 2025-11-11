El Gobierno autorizó a los colegios privados a fijar las cuotas sin pedir autorización

El Gobierno oficializó, mediante el Decreto 787/2025 publicado este martes, la derogación del Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años reguló el sistema de aranceles y la relación entre el Estado y los institutos de educación pública de gestión privada.

La decisión elimina la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas y matrículas, cambiando el esquema de control estatal sobre los precios en la educación privada.

Según los considerandos, la norma derogada “presenta limitaciones y requerimientos que dificultan la adaptación de los institutos de enseñanza pública de gestión privada a las realidades educativas y económicas del país”.

Fuente: Nexofin