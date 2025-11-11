El gran gesto de liderazgo de Leandro Paredes: fue a abrazar a Agustín Marchesín tras el primer gol de Boca

La llegada de Leandro Paredes a Boca cambió, mejoró y potenció al equipo de Úbeda (anteriormente de Russo) en todos los sentidos. Aunque no fue la figura del superclásico porque lejos estuvo de ser determinante a nivel futbolístico, sí lo hizo desde el factor emocional contra River.

Sus acciones así lo demuestran, charlas y agradecimientos públicos como el de Zeballos cuando comentó estar “agradecido al 5, que confía en mí” y el día de ayer, con un gesto que pasó desapercibido en el momento pero horas después tomó repercusión entre los hinchas.

A la par de que el Chango festejaba lanzándose a la hinchada luego del primer gol de Boca, el capitán corrió a abrazar al único que festejaba solo: Marchesín.

Paredes fue a gritar el gol de Zeballos con Marchesín. CAPITÁN ©️🔵🟡pic.twitter.com/LPTjXrp7cE — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) November 10, 2025

No es casualidad. El arquero de Boca venía siendo cuestionado por su nivel, incluso con un cierto sector de la hinchada pidiendo otro arquero de cara al 2026 debido al nivel irregular que estaba mostrando y sumado una sucesión de errores que le habían costado caro a Boca..

Para dejar en claro la unión en el plantel del Xeneize, el abrazo entre Marchesín y Paredes es una clara muestra de ello y una de las claves del resurgimiento de Boca de la mano de Claudio Úbeda, así como también el rol trascendental que cumple el 5 de Boca. Sin dudas, será una inyección de confianza para el golero, que cumplió con creces en el Superclásico en medio de las dudas.