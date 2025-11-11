El sorpresivo análisis de Nicolás Tagliafico sobre Argentina: “Del 1 al 10, estamos en un 5”

Nicolás Tagliafico hizo un sorpresivo análisis de la actualidad de la Selección Argentina, reinante campeona del mundo y bicampeona de América, y sobre todo por la expectativa de revalidar el título en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

En diálogo con Radio La Red, el lateral izquierdo dio su opinión: “Del 1 al 10, creo que estamos en un 5. Ni poco, ni mucho”. No aclaró si es un pensamiento personal o lo comparte todo el grupo.

Lejos de encuentros previos con potencias europeas, Tagliafico hizo referencia al hecho de que Argentina sea el rival a vencer: “Hoy nos tienen un poco más de bronca, también nos la buscamos por nuestra arrogancia. Al ser campeones del mundo hay que demostrarlo, está buena esa picardía y que nos terminen respetando”.

En la misma línea, el jugador del Lyon habló de la Finalissima frente a España: “Espero que pase el partido contra España, porque es una de las mejores Selecciones. Es totalmente ajeno a lo que puede pasar en el Mundial, es un partido solo. El Mundial es otra cosa, otro estímulo, si se le gana o se pierde con España, da igual. Lo que sí, enfrentarlos te da una idea de qué nivel tenés”.

Lo que se viene para la Selección Argentina es casi una exhibición con Angola, en la que Lionel Scaloni ni siquiera podrá contar con varios convocados habituales para trabajar en las prácticas.

El futuro post Mundial

Dejando a un lado al conjunto nacional, a Nicolás Tagliafico se le preguntó sobre su futuro una vez pasada la Copa del Mundo y no dio muchas precisiones: “No sé que va a ser de mí después del Mundial. Yo igual tengo contrato hasta 2027 en Lyon. Obviamente, saben que si después del Mundial me quiero ir, no tengo las puertas cerradas”.

Pensando en un hipotético regreso al fútbol argentino, Taglia fue muy correcto con Banfield e Independiente: “Son clubes a los que quiero mucho. De Banfield soy hincha y en el Rojo tengo muy buenos recuerdos. Decidiré más adelante”.